Дзенга восхитился игрой «Милана» в матче с «Ювентусом»

Экс-голкипер «Интера» Вальтер Дзенга отметил хорошую игру «Милана» в матче 9-го тура серии А с «Ювентусом».

«Милан» невероятно выступил. Хороший матч провел Габбья, хотя это и не бросалось в глаза. Было видно, что игра «Милана» отлично поставлена, есть базовые верно подобранные игровые принципы, которые развиваются", — цитирует Дзенгу Sky Sport 24.

«Милан» идет на третьем месте серии А, набрав 20 очков в 9 турах.