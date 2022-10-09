«Торино» ушел от поражения в матче с «Эмполи», гол Миранчука не засчитали

«Торино» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Эмполи» (1:1) благодаря голу в концовке встречи.

Российский полузащитник турницев Алексей Миранчук вышел в стартовом составе команды и провел на поле 74 минуты. В середине первого тайме гол Миранчука не был засчитан из-за офсайда.