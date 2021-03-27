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Дибала может вернуться на поле в матче «Ювентуса» с «Торино»

09:16
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может вернуться на поле в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Торино», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 27-летний аргентинец завершает восстановление от травмы колена. В последний раз футболист появлялся на поле в матче 17-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (3:1) 10 января.

В сезоне-2020/21 Дибала провел 16 матчей за «Ювентус», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.

Матч «Торино» — «Ювентус» состоится 3 апреля, начало встречи — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Juventus/26-03-2021/dybala-avanti-col-suo-programma-tutti-tifano-lui-anche-social-4001811353261.shtml

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