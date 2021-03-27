Дибала может вернуться на поле в матче «Ювентуса» с «Торино»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может вернуться на поле в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Торино», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 27-летний аргентинец завершает восстановление от травмы колена. В последний раз футболист появлялся на поле в матче 17-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (3:1) 10 января.
В сезоне-2020/21 Дибала провел 16 матчей за «Ювентус», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.
Матч «Торино» — «Ювентус» состоится 3 апреля, начало встречи — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Juventus/26-03-2021/dybala-avanti-col-suo-programma-tutti-tifano-lui-anche-social-4001811353261.shtml
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