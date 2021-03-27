Агент Видаля заявил, что полузащитник останется в «Интере»

Фернандо Феличевич, агент полузащитника «Интера» Артуро Видаля, прокомментировал слухи вокруг его клиента. Ранее появилась информация, что три клуба претендуют на чилийца, а «нерадзурри» якобы готовы его продать.

«Это нормально, что поступают предложения для игрока уровня Артуро, но он остается в «Интере». Он хочет выиграть чемпионат, а в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. Скоро он вернется на поле», — сказал Феличевич в интервью La Gazetta dello Sport.

В настоящее время 33-летний хавбек восстанавливается после травмы колена.

В сезоне-2020/21 Видаль провел 30 матчей за «Интер», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.