Агент Видаля заявил, что полузащитник останется в «Интере»
Фернандо Феличевич, агент полузащитника «Интера» Артуро Видаля, прокомментировал слухи вокруг его клиента. Ранее появилась информация, что три клуба претендуют на чилийца, а «нерадзурри» якобы готовы его продать.
«Это нормально, что поступают предложения для игрока уровня Артуро, но он остается в «Интере». Он хочет выиграть чемпионат, а в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. Скоро он вернется на поле», — сказал Феличевич в интервью La Gazetta dello Sport.
В настоящее время 33-летний хавбек восстанавливается после травмы колена.
В сезоне-2020/21 Видаль провел 30 матчей за «Интер», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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