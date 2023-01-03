Бывший тренер «Спартака» Тедеско может возглавить «Аталанту»

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско может стать новым главным тренером «Аталанты».

Как с ообщает Tuttomercatoweb, итальянский клуб может пригласить немецкого специалиста в случае ухода Джан Пьеро Гасперини. Действующий контракт итальянца рассчитан до 2024 года.

«Аталанта» после 15 туров чемпионата Италии занимает 6-е место в серии А, набрав 27 очков.

Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 года по май 2021 года. Последним местом работы 37-летнего немца был «Лейпциг», который он возглавлял с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года и выиграл Кубок Германии.