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Борха Майораль может покинуть «Рому» в январе

19:30
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Нападающий Борха Майораль может покинуть «Рому» в зимнее трансферное окно. По мнению главного тренера римлян Жозе Моуринью, 24-летний испанец пока проигрывает конкуренцию другим форвардам «волков», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что Майораль находится в Риме на правах аренды, в которую его отдал «Реал».

В этом сезоне он пока лишь раз вышел на замену в матче серии А, проведя на поле всего 8 минут.

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Иван Шитик все материалы автора

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