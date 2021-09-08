Борха Майораль может покинуть «Рому» в январе

Нападающий Борха Майораль может покинуть «Рому» в зимнее трансферное окно. По мнению главного тренера римлян Жозе Моуринью, 24-летний испанец пока проигрывает конкуренцию другим форвардам «волков», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что Майораль находится в Риме на правах аренды, в которую его отдал «Реал».

В этом сезоне он пока лишь раз вышел на замену в матче серии А, проведя на поле всего 8 минут.