Нападающий «Аталанты» Муриэль получил мышечную травму

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль получил мышечную травму. Колумбиец пропустит определенное время, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

При этом клуб из Бергамо не планирует форсировать восстановление игрока.

В этом сезоне 30-летний форвард провел 2 матча в серии А и забил 1 гол.