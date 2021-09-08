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Нападающий «Аталанты» Муриэль получил мышечную травму

19:45
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Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль получил мышечную травму. Колумбиец пропустит определенное время, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

При этом клуб из Бергамо не планирует форсировать восстановление игрока.

В этом сезоне 30-летний форвард провел 2 матча в серии А и забил 1 гол.

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Иван Шитик все материалы автора

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