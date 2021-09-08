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36-летний Фернандо Льоренте предлагал свои услуги «Интеру» и «Ювентусу»

17:51
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Экс-форвардом «Удинезе» Фернандо Льоренте продолжает поиски нового клуба. 36-летний испанец, который находится в статусе свободного агента, предлагал свои услуги «Интеру» и «Ювентусу», но клубы серии А не заинтересовались игроком, сообщает Mundo Deportivo.

У футболиста есть предложения от команд из второго дивизиона чемпионатов Испании и Англии, но Льоренте надеется найти более статусный клуб.

В прошлом сезоне форвард провел 17 матчей в серии А, но забил только 1 гол.

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Иван Шитик все материалы автора

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