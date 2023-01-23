Аллегри считает, что Щенсны пропустил первый мяч в матче с «Аталантой» из-за напряженной обстановки

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Аталантой» (3:3) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

«Мы долго входили в игру, и стадион молчал. У нас есть чувства, мы тоже люди. Щенсны бы никогда не допустил такую ошибку — это все из-за напряженной обстановки», — приводит слова Аллегри Football Italia.

После 19 туров «Ювентус» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 38 очков. Лидирует — «Наполи» (50 очков).

«Ювентус» лишили 15 очков из-за финансовых махинаций.