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Сегодня, 08:25

Аллегри считает, что Щенсны пропустил первый мяч в матче с «Аталантой» из-за напряженной обстановки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Аталантой» (3:3) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

«Мы долго входили в игру, и стадион молчал. У нас есть чувства, мы тоже люди. Щенсны бы никогда не допустил такую ошибку — это все из-за напряженной обстановки», — приводит слова Аллегри Football Italia.

После 19 туров «Ювентус» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 38 очков. Лидирует — «Наполи» (50 очков).

«Ювентус» лишили 15 очков из-за финансовых махинаций.

Войцех Щенсны
Футбол
ФК Аталанта
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
6
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
10
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
11
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
12
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
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 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
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21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
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22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 1
22.01 20:00
Специя – Рома
 0 : 2
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 3 : 3
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 - : -
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Лаутаро Мартинес

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Интер

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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