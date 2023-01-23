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Полузащитник «Ювентуса» Локателли: «Ситуация с лишением очков повлияла на нас, скрывать бесполезно»

Мария Гусева
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Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли прокомментировал ничью с «Аталантой» (3:3) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

Ранее на туринцев был наложен штраф в размере 15 очков, что переместило команду Массимилиано Аллегри из верхней четверки в середину турнирной таблицы.

«Понятно, что ситуация с лишением очков повлияла на нас, скрывать это бесполезно. Мы просто должны выкладываться на поле, уважать болельщиков, с остальным мы ничего не можем поделать. Но мы стали еще более сплоченными, это правильный шаг. Аллегри говорит нам сосредоточиться только на футболе, и это то, о чем мы должны думать», — цитирует Sky Sports Локателли.

«Ювентус» занимает девятое место в турнирной таблице серии А, набрав 23 очка в 19 матчах.

Футбол
ФК Ювентус
серия А
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2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
6
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
10
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
11
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
12
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
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21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 0 : 1
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 1
22.01 20:00
Специя – Рома
 0 : 2
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 3 : 3
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
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Интер – Эмполи
 - : -
24.01 22:45
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Лаутаро Мартинес

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Лацио

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Хвича Кварацхелия

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Мариу Руй

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