Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«ПСЖ» предложил «Ювентусу» за Дибала 60 миллионов евро

16:05
Теги:

«ПСЖ» может купить нападающего «Ювентуса» Пауло Дибала. Парижский клуб предложил 60 миллионов евро за нападающего «старой синьоры», сообщает 22 марта La Gazzetta dello Sport.

Футболист может покинуть «Ювентус» этим летом, поскольку до сих пор не продлил соглашение с клубом. Текущий контракт нападающего заканчивается в конце июня 2022 года.

В текущем сезоне Дибала сыграл 16 матчей за «Ювентус». В его активе 3 гола и 2 результативных передачи.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...