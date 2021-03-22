«ПСЖ» предложил «Ювентусу» за Дибала 60 миллионов евро

«ПСЖ» может купить нападающего «Ювентуса» Пауло Дибала. Парижский клуб предложил 60 миллионов евро за нападающего «старой синьоры», сообщает 22 марта La Gazzetta dello Sport.

Футболист может покинуть «Ювентус» этим летом, поскольку до сих пор не продлил соглашение с клубом. Текущий контракт нападающего заканчивается в конце июня 2022 года.

В текущем сезоне Дибала сыграл 16 матчей за «Ювентус». В его активе 3 гола и 2 результативных передачи.