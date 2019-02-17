"Фейеноорд" проиграл в Гронингене

В матче 22-го тура чемпионата Голландии "Фейеноорд" на выезде проиграл "Гронингену" со счетом 0:1. В турнирной таблице лиги роттердамский клуб остался на третьем месте.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

22-й тур

"Гронинген" – "Фейеноорд" – 1:0 (1:0)

Гол: ван Бек, 26 – в свои ворота.

"Гронинген": Падт, Те Вирик, Зефейк, Мемишевич, Хандверкер, Шабо, Брюнс (Гладон, 81), Рейс, Махи (Эль Ханкури, 86), Доан, Сирхейс (Бель Хассани, 72).

"Фейеноорд": Фермер, Мартина, ван Бек, Сен Жюст, Вердонк (Айюб, 72), Класи, Торнстра (Ларссон, 53), Вилхена, ван Перси, Йергенсен, Бергхейс.

Предупреждение: Вилхена, 61.

Судья: Маккели (Голландия).

17 февраля. Гронинген. Стадион Hitachi Capital Mobility Stadion.

"Экселсиор" – "Эммен" – 2:1 (0:0)

Голы: де Леув, 59 (0:1). Эдвардс, 62 (1:1). Эккерт, 65 (2:1).

"Экселсиор": Дамен, Маттей, Бюрнет (ван дер Мер, 81), Ауде Котте, Хореманс, Брейнс (Эккерт, 52), Колвейк, Мессауд (Хасполат, 89), Схаутен, Эль-Хамдауи, Эдвардс.

"Эммен": Схерпен, Лукич, Бейл, Баккер, Гронсвелд, Кавлан, Баннинк (Слагвер, 71), де Леув (Ниемейер, 61), Чакон (Ариас, 72), Янсен, Бракен.

Судья: Хиглер (Голландия).

17 февраля. Роттердам. Стадион Van Donge & De Roo Stadion.