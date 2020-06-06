«Лейпциг» упустил победу над аутсайдером на 92-й минуте. «Боруссия» осталась второй

«Лейпциг» сыграл вничью с «Падерборном» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии — 1:1. Хозяева упустили победу над аутсайдером на второй добавленной ко второму тайму минуте.

Таким образом, «Лейпциг» остался в таблице на третьем месте, не сумев обойти дортмундскую «Боруссию». «Падерборн» замыкает таблицу.

В других встречах «Майнц» взял верх над «Айнтрахтом», а «Фортуна» и «Хоффенхайм» сыграли вничью — 2:2. В составе «Хоффенхайма» отличился экс-хавбек ЦСКА Стивен Цубер.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

«Лейпциг» — «Падерборн» — 1:1 (1:0)

Голы: Шик, 27 (1:0). Штродик, 90+2 (1:1).

«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле, Анхелиньо, Кампль (Орбан, 88), Нкунку (Айдара, 58), Ольмо (Лаймер, 65), Адамс, Шик (Хальстенберг, 46), Вернер.

«Падерборн»: Цингерле, Хюнемайер, Янс (Эванс, 85), Штродик, Коллинз, Гьясула (Риттер, 76), Антви-Аджей, Прегер (Сабири, 76), Василиадис, Србени (Цолински, 85), Мамба (Михель, 63).

Предупреждения: Упамекано, 16. Гьясула, 21. Хюнемайер, 28. Мамба, 43. Штродик, 63.

Удаление: Упамекано, 43.

Судья: Айтекин.

6 июня. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

«Айнтрахт» — «Майнц» — 0:2 (0:1)

Голы: Ниакате, 43 (0:1). Кунде, 77 (0:2).

«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе, Хинтереггер, Туре (Чэндлер, 46), Ильзанкер, Роде (де Гузман, 81), Кор (Соу, 81), Костич, Камада, Дост (Гачинович, 46), Андре Силва.

«Майнц»: Мюллер, Брозински, Мвене, Ниакате, Сен Жюст, Латца, Куэйсон (Солои, 90+3), Озтунали (Фернандес, 76), Баррейро (Кунде, 64), Авонийи, Матета (Онисиво, 75).

Предупреждения: Латца, 41. Авонийи, 47. Роде, 61. Баррейро, 62. Чэндлер, 64. Хинтереггер, 81.

Судья: Брих.

6 июня. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

«Фортуна» — «Хоффенхайм» — 2:2 (1:1)

Голы: Хеннингс, 5 (1:0). Даббур, 16 (1:1). Цубер, 61 (1:2). Хеннингс, 76 — с пенальти (2:2).

«Фортуна»: Кастенмайер, Зуттнер, Циммерманн (Гиссельманн, 66), Хоффманн (Циммер, 66), Каан Айхан, Боджек (Моралес, 66), Бериша (Офори, 66), Штегер, Томми, Хеннингс, Кенан Караман (Ковнацки, 83).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Нордтвейт, Бичакчич, Хюбнер, Пош (Богард, 85), Руди, Цубер (Кадержабек, 62), Самассеку, Баумгартнер (Бебу, 62), Даббур (Крамарич, 71), Сков (Гриллич, 85).

Предупреждения: Боджек, 26. Хоффманн, 45. Сков, 53. Зуттнер, 64. Нордтвейт, 75. Крамарич, 87. Гриллич, 88. Хеннингс, 90+4.

Удаление: Хюбнер, 9.

Судья: Шторкс.

6 июня. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».