Бывший игрок «Баварии» Филипп Лам высказался по поводу 10-го подряд чемпионства клуба в чемпионате Германии.

«Нормально ли то, что «Бавария» выигрывает 10-й чемпионский титул подряд? Нет сомнения в том, что это нехорошо. Я также считаю, что для «Баварии» нехорошо и то, что клуб так рано оформил чемпионство. Борьба должна быть плотнее.

Одна и та же команда может выигрывать чемпионат несколько раз подряд, но борьба должна быть более плотной. Бундеслига должна держать зрителей в напряжении до самого конца, а не определять чемпиона за четыре тура до финиша», — цитирует Лама ZDF.

Лам, который завершил спортивную карьеру в 2017 году, восемь раз становился с «Баварией» чемпионом бундеслиги.

Последний раз другая команда праздновала чемпионство в Германии в сезоне-2011/12, когда «Боруссия» из Дортмунда завоевала золотые медали, обогнав «Баварию».