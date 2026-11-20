Кейн получил травму в матче «Баварии» против «Кельна», его заменили на 20-й минуте
Нападающий «Баварии» Харри Кейн был заменен на 20-й минуте матча 10-го тура чемпионата Германии против «Кельна».
Вместо 33-летнего обладателя «Золотого мяча» на поле вышел 21-летний полузащитник Том Бишоф.
На момент публикации новости «Бавария» проигрывает «Кельну» со счетом 0:1, пропустив на 12-й минуте домашнего матча.
Следить за ходом встречи «Бавария» — «Кельн» можно в матч-центре «СЭ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|10
|7
|3
|0
|17-7
|24
|
2
|Бавария
|10
|6
|4
|0
|30-10
|22
|
3
|Фрайбург
|10
|7
|1
|2
|21-10
|22
|
4
|РБ Лейпциг
|10
|7
|0
|3
|32-14
|21
|
5
|Байер
|10
|6
|1
|3
|24-17
|19
|
6
|Вердер
|10
|5
|3
|2
|21-15
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|4
|3
|3
|16-20
|15
|
8
|Штутгарт
|10
|4
|1
|5
|15-15
|13
|
9
|Эльферсберг
|10
|4
|1
|5
|17-19
|13
|
10
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|23-21
|12
|
11
|Хоффенхайм
|10
|4
|0
|6
|16-18
|12
|
12
|Гамбург
|10
|4
|0
|6
|10-24
|12
|
13
|Майнц
|10
|3
|1
|6
|19-22
|10
|
14
|Кельн
|10
|2
|4
|4
|11-15
|10
|
15
|Падерборн
|10
|2
|4
|4
|8-15
|10
|
16
|Шальке
|10
|1
|4
|5
|5-11
|7
|
17
|Унион Б
|10
|1
|4
|5
|8-26
|7
|
18
|Боруссия М
|10
|1
|1
|8
|12-26
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.11
|22:30
|Бавария – Кельн
|1 : 1
|21.11
|17:30
|Боруссия М – Боруссия Д
|0 : 1
|21.11
|17:30
|Байер – Падерборн
|4 : 0
|21.11
|17:30
|Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|1 : 0
|21.11
|17:30
|Эльферсберг – Фрайбург
|0 : 1
|21.11
|17:30
|Унион Б – РБ Лейпциг
|1 : 5
|21.11
|20:30
|Шальке – Штутгарт
|0 : 0
|22.11
|17:30
|Аугсбург – Майнц
|3 : 1
|22.11
|19:30
|Вердер – Гамбург
|4 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Патрик Шик
Байер
|9
|
|
Михаэль Грегорич
Аугсбург
|7
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Антонио Нуса
РБ Лейпциг
|7
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Феликс Удуохай
Унион Б
|6
|1
|3
|
|
Озан Кабак
Хоффенхайм
|10
|1
|2
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|2
|1
|0
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