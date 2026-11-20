Кейн получил травму в матче «Баварии» против «Кельна», его заменили на 20-й минуте

Нападающий «Баварии» Харри Кейн был заменен на 20-й минуте матча 10-го тура чемпионата Германии против «Кельна».

Вместо 33-летнего обладателя «Золотого мяча» на поле вышел 21-летний полузащитник Том Бишоф.

На момент публикации новости «Бавария» проигрывает «Кельну» со счетом 0:1, пропустив на 12-й минуте домашнего матча.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 10-й тур.

20 ноября, 22:30. Алльянц Арена (Мюнхен)

Следить за ходом встречи «Бавария» — «Кельн» можно в матч-центре «СЭ».