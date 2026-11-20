Джамал Мусиала может покинуть «Баварию»

В контракте полузащитника Джамала Мусиалы с «Баварией» предусмотрен пункт об отступных, который вступит в силу с 2027 года, сообщил в социальной сети X инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 23-летний немец хочет остаться в мюнхенском клубе. Однако наблюдательный совет клуба обсуждал с футболистом соотношение его зарплаты и спортивных результатов. Этот вопрос по-прежнему остается на повестке руководства клуба.

Действующий контракт Мусиалы с «Баварией» рассчитан до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В этом сезоне Мусиала сыграл в 4 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.