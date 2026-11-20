Джамал Мусиала может покинуть «Баварию»
В контракте полузащитника Джамала Мусиалы с «Баварией» предусмотрен пункт об отступных, который вступит в силу с 2027 года, сообщил в социальной сети X инсайдер Флориан Плеттенберг.
По информации источника, 23-летний немец хочет остаться в мюнхенском клубе. Однако наблюдательный совет клуба обсуждал с футболистом соотношение его зарплаты и спортивных результатов. Этот вопрос по-прежнему остается на повестке руководства клуба.
Действующий контракт Мусиалы с «Баварией» рассчитан до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.
В этом сезоне Мусиала сыграл в 4 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|10
|7
|3
|0
|17-7
|24
|
2
|Бавария
|10
|6
|4
|0
|30-10
|22
|
3
|Фрайбург
|10
|7
|1
|2
|21-10
|22
|
4
|РБ Лейпциг
|10
|7
|0
|3
|32-14
|21
|
5
|Байер
|10
|6
|1
|3
|24-17
|19
|
6
|Вердер
|10
|5
|3
|2
|21-15
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|4
|3
|3
|16-20
|15
|
8
|Штутгарт
|10
|4
|1
|5
|15-15
|13
|
9
|Эльферсберг
|10
|4
|1
|5
|17-19
|13
|
10
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|23-21
|12
|
11
|Хоффенхайм
|10
|4
|0
|6
|16-18
|12
|
12
|Гамбург
|10
|4
|0
|6
|10-24
|12
|
13
|Майнц
|10
|3
|1
|6
|19-22
|10
|
14
|Кельн
|10
|2
|4
|4
|11-15
|10
|
15
|Падерборн
|10
|2
|4
|4
|8-15
|10
|
16
|Шальке
|10
|1
|4
|5
|5-11
|7
|
17
|Унион Б
|10
|1
|4
|5
|8-26
|7
|
18
|Боруссия М
|10
|1
|1
|8
|12-26
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.11
|22:30
|Вердер – Боруссия М
|- : -
|28.11
|17:30
|Кельн – Эльферсберг
|- : -
|28.11
|17:30
|Гамбург – Бавария
|- : -
|28.11
|17:30
|Майнц – Унион Б
|- : -
|28.11
|17:30
|Падерборн – Шальке
|- : -
|28.11
|20:30
|Штутгарт – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.11
|17:30
|Фрайбург – РБ Лейпциг
|- : -
|29.11
|19:30
|Хоффенхайм – Аугсбург
|- : -
|29.11
|21:30
|Боруссия Д – Байер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Патрик Шик
Байер
|9
|
|
Михаэль Грегорич
Аугсбург
|7
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Антонио Нуса
РБ Лейпциг
|7
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Феликс Удуохай
Унион Б
|6
|1
|3
|
|
Озан Кабак
Хоффенхайм
|10
|1
|2
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|2
|1
|0
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