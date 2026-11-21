У Олисе диагностирован ушиб переднего отдела стопы

«Бавария» на официальном сайте сообщила, что нападающий команды Майкл Олисе получил ушиб в матче 10-го тура чемпионата Германии против «Кельна» (1:1).

«У Олисе диагностирован ушиб переднего отдела стопы. В ближайшие дни французский атакующий футболист будет проходить лечение», — говорится в сообщении.

В пятинцу, 20 ноября, 24-летний француз был заменен в перерыве матча с «Кельном». Вместо него на поле вышел Тим Биндер.

В этом сезоне Олисе сыграл в 16 матчах на клубном уровне, забил 12 голов и сделал 7 голевых передач.