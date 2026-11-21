У Олисе диагностирован ушиб переднего отдела стопы
«Бавария» на официальном сайте сообщила, что нападающий команды Майкл Олисе получил ушиб в матче 10-го тура чемпионата Германии против «Кельна» (1:1).
«У Олисе диагностирован ушиб переднего отдела стопы. В ближайшие дни французский атакующий футболист будет проходить лечение», — говорится в сообщении.
В пятинцу, 20 ноября, 24-летний француз был заменен в перерыве матча с «Кельном». Вместо него на поле вышел Тим Биндер.
В этом сезоне Олисе сыграл в 16 матчах на клубном уровне, забил 12 голов и сделал 7 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|10
|7
|3
|0
|17-7
|24
|
2
|Бавария
|10
|6
|4
|0
|30-10
|22
|
3
|Фрайбург
|10
|7
|1
|2
|21-10
|22
|
4
|РБ Лейпциг
|10
|7
|0
|3
|32-14
|21
|
5
|Байер
|10
|6
|1
|3
|24-17
|19
|
6
|Вердер
|10
|5
|3
|2
|21-15
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|4
|3
|3
|16-20
|15
|
8
|Штутгарт
|10
|4
|1
|5
|15-15
|13
|
9
|Эльферсберг
|10
|4
|1
|5
|17-19
|13
|
10
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|23-21
|12
|
11
|Хоффенхайм
|10
|4
|0
|6
|16-18
|12
|
12
|Гамбург
|10
|4
|0
|6
|10-24
|12
|
13
|Майнц
|10
|3
|1
|6
|19-22
|10
|
14
|Кельн
|10
|2
|4
|4
|11-15
|10
|
15
|Падерборн
|10
|2
|4
|4
|8-15
|10
|
16
|Шальке
|10
|1
|4
|5
|5-11
|7
|
17
|Унион Б
|10
|1
|4
|5
|8-26
|7
|
18
|Боруссия М
|10
|1
|1
|8
|12-26
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.11
|22:30
|Бавария – Кельн
|1 : 1
|21.11
|17:30
|Боруссия М – Боруссия Д
|0 : 1
|21.11
|17:30
|Байер – Падерборн
|4 : 0
|21.11
|17:30
|Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|1 : 0
|21.11
|17:30
|Эльферсберг – Фрайбург
|0 : 1
|21.11
|17:30
|Унион Б – РБ Лейпциг
|1 : 5
|21.11
|20:30
|Шальке – Штутгарт
|0 : 0
|22.11
|17:30
|Аугсбург – Майнц
|3 : 1
|22.11
|19:30
|Вердер – Гамбург
|4 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Патрик Шик
Байер
|9
|
|
Михаэль Грегорич
Аугсбург
|7
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Антонио Нуса
РБ Лейпциг
|7
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Феликс Удуохай
Унион Б
|6
|1
|3
|
|
Озан Кабак
Хоффенхайм
|10
|1
|2
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|2
|1
|0
Новости