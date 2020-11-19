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Форвард «Боруссии» М Плеа заразился коронавирусом

16:17
Алассан Плеа. Фото ФК «Боруссия» М.
Алассан Плеа. Фото ФК «Боруссия» М.
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Нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Алассан Плеа сдал положительный тест на коронавирус, сообщил главный тренер команды Марко Розе.

«Алассан Плеа не сыграет в субботу, так как он сдал положительный тест на коронавирус, — цитирует Розе официальный Twitter «Боруссии». — Учитывая его сильные стороны, это, несомненно, большая потеря для нас».

Таким образом, футболист точно не сыграет против «Аугсбурга» в ближайшем туре бундеслиги 21 ноября. Под вопросом и его участие в матче Лиги чемпионов с «Шахтером» 25 ноября.

27-летний француз в текущем сезоне провел девять матчей за «Боруссию» и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.

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