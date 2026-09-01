Дортмундская «Боруссия» разгромила «ХЕБС Гамбург» в Кубке Германии
Дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила «ХЕБС Гамбург» в 1-м раунде Кубка Германии — 5:0.
Матч состоялся на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.
Забитыми голами отличились Янек Вреде (автогол), Даниэль Свенссон, Самуэле Инасио (оформил дубль) и Фабиу Силва.
Благодаря победе «Боруссия» вышла в 1/16 Кубка Германии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Эльферсберг
|2
|2
|0
|0
|7-5
|6
|
2
|Боруссия Д
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
3
|Фрайбург
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
4
|Бавария
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
5
|Штутгарт
|2
|1
|0
|1
|5-6
|3
|
6
|Вердер
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Байер
|2
|1
|0
|1
|6-3
|3
|
8
|Аугсбург
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
9
|РБ Лейпциг
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Кельн
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
11
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|
12
|Унион Б
|2
|0
|1
|1
|3-7
|1
|
13
|Майнц
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Падерборн
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
15
|Шальке
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
16
|Хоффенхайм
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
|
17
|Гамбург
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Боруссия М
|2
|0
|0
|2
|3-7
|0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.09
|21:30
|Штутгарт – Кельн
|4 : 1
|5.09
|16:30
|Боруссия М – Эльферсберг
|3 : 4
|5.09
|16:30
|Байер – Унион Б
|4 : 0
|5.09
|16:30
|Хоффенхайм – Боруссия Д
|2 : 3
|5.09
|16:30
|Падерборн – Фрайбург
|0 : 1
|5.09
|16:30
|Вердер – РБ Лейпциг
|3 : 1
|5.09
|19:30
|Шальке – Бавария
|0 : 0
|6.09
|16:30
|Гамбург – Майнц
|- : -
|6.09
|18:30
|Айнтрахт Ф – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Юнес Эбнуталиб
Айнтрахт Ф
|3
|
|
Юито Судзуки
Фрайбург
|3
|
|
Тейс Даллинга
Кельн
|2
|П
|
|
Тидьям Гомис
РБ Лейпциг
|2
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|2
|
|
Мигель Гутьеррес
Байер
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|1
|1
|0
|
|
Рон Шалленберг
Шальке-04
|1
|1
|0
|
|
Зено ван ден Босх
Унион Б
|2
|0
|2
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