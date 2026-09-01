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ХЕБС Гамбург — Боруссия Дортмунд: счет и результат матча 1 раунда Кубка Германии 1 сентября 2026 года

Дортмундская «Боруссия» разгромила «ХЕБС Гамбург» в Кубке Германии

Сергей Филин

Дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила «ХЕБС Гамбург» в 1-м раунде Кубка Германии — 5:0.

Матч состоялся на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

Забитыми голами отличились Янек Вреде (автогол), Даниэль Свенссон, Самуэле Инасио (оформил дубль) и Фабиу Силва.

Благодаря победе «Боруссия» вышла в 1/16 Кубка Германии.

Кубок Германии. 1/32 финала.
01 сентября, 21:45. Фолькспаркштадион (Гамбург)
ХЕБС Гамбург
0:5
Боруссия Д
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Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Эльферсберг 2 2 0 0 7-5 6
2
 Боруссия Д 2 2 0 0 5-2 6
3
 Фрайбург 2 2 0 0 5-1 6
4
 Бавария 2 1 1 0 5-1 4
5
 Штутгарт 2 1 0 1 5-6 3
6
 Вердер 2 1 0 1 4-5 3
7
 Байер 2 1 0 1 6-3 3
8
 Аугсбург 1 1 0 0 3-0 3
9
 РБ Лейпциг 2 1 0 1 4-3 3
10
 Кельн 2 1 0 1 4-6 3
11
 Айнтрахт Ф 1 0 1 0 3-3 1
12
 Унион Б 2 0 1 1 3-7 1
13
 Майнц 1 0 1 0 0-0 1
14
 Падерборн 2 0 1 1 0-1 1
15
 Шальке 2 0 1 1 0-3 1
16
 Хоффенхайм 2 0 0 2 4-6 0
17
 Гамбург 1 0 0 1 0-2 0
18
 Боруссия М 2 0 0 2 3-7 0
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34 тур
4.09 21:30 Штутгарт – Кельн 4 : 1
5.09 16:30 Боруссия М – Эльферсберг 3 : 4
5.09 16:30 Байер – Унион Б 4 : 0
5.09 16:30 Хоффенхайм – Боруссия Д 2 : 3
5.09 16:30 Падерборн – Фрайбург 0 : 1
5.09 16:30 Вердер – РБ Лейпциг 3 : 1
5.09 19:30 Шальке – Бавария 0 : 0
6.09 16:30 Гамбург – Майнц - : -
6.09 18:30 Айнтрахт Ф – Аугсбург - : -
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ЖК
Г
Юнес Эбнуталиб
Юнес Эбнуталиб

Айнтрахт Ф

 3
Юито Судзуки
Юито Судзуки

Фрайбург

 3
Тейс Даллинга
Тейс Даллинга

Кельн

 2
П
Тидьям Гомис
Тидьям Гомис

РБ Лейпциг

 2
Марко Грюлль
Марко Грюлль

Вердер

 2
Мигель Гутьеррес
Мигель Гутьеррес

Байер

 2
И К Ж
Самуэле Инасио
Самуэле Инасио

Боруссия Д

 1 1 0
Рон Шалленберг
Рон Шалленберг

Шальке-04

 1 1 0
Зено ван ден Босх
Зено ван ден Босх

Унион Б

 2 0 2
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