«Бавария» продлила контракт с защитником Станишичем

«Бавария» объявила о продлении контракта с защитником сборной Хорватии Йосипо Станишичем, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение 24-летнего футболиста рассчитано до лета 2029 года.

В сезоне-2023/24 Станишич играл в «Байере» на правах аренды, с которым выиграл бундеслигу и Кубок Германии. В 40 матчах он отметился 4 голами и 6 результативными передачами.