Sport24: «Локомотив» ведет переговоры по трансферу форварда «Шальке» Карамана

Нападающий «Шальке» Кенан Караман ведет переговоры с «Локомотивом», сообщает Sport24 со ссылкой на EMG Mundial.

Transfer Nabzi также информирует, что помимо российского клуба, к 30-летнему турку проявляет интерес «Трабзонспор». «Шальке» готов отпустить игрока за 3 миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист забил 13 голов во второй бундеслиге.