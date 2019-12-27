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«Кайрат» на сборах в Турции сыграет с «Динамо» и «Зенитом»

15:29
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«Кайрат» на официальном сайте опубликовал расписание контрольных матчей на сборах в Турции.

На втором сборе в турецком Белеке, который пройдет с 9 по 20 февраля, казахстанский клуб встретится с московским «Динамо» (13 февраля) и «Зенитом» (17 февраля). Также «Кайрат» сыграет с словенским «Копером» и украинским «Днепром-1».

Дополнительная информация

https://fckairat.com/news/kayrat/soperniki-fk-kayrat-na-tureckih-uts/

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