«Кайрат» на сборах в Турции сыграет с «Динамо» и «Зенитом»
15:29
«Кайрат» на официальном сайте опубликовал расписание контрольных матчей на сборах в Турции.
На втором сборе в турецком Белеке, который пройдет с 9 по 20 февраля, казахстанский клуб встретится с московским «Динамо» (13 февраля) и «Зенитом» (17 февраля). Также «Кайрат» сыграет с словенским «Копером» и украинским «Днепром-1».
Пресс-служба ФК «Кайрат» предлагает вашему вниманию список соперников, с которыми «желто-черные» встретятся на учебно-тренировочных сборах в турецком Белеке.https://t.co/urugESvQNF pic.twitter.com/MjA62UyLDt— ФК «Кайрат» (@fc_kairat) December 27, 2019
Дополнительная информация
https://fckairat.com/news/kayrat/soperniki-fk-kayrat-na-tureckih-uts/
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