«Кайрат» на сборах в Турции сыграет с «Динамо» и «Зенитом»

«Кайрат» на официальном сайте опубликовал расписание контрольных матчей на сборах в Турции.

На втором сборе в турецком Белеке, который пройдет с 9 по 20 февраля, казахстанский клуб встретится с московским «Динамо» (13 февраля) и «Зенитом» (17 февраля). Также «Кайрат» сыграет с словенским «Копером» и украинским «Днепром-1».