Анчелотти — перед матчем Бразилии с Индией: «Мы полностью уважаем соперника»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти призвал свою команду сохранять полную концентрацию перед товарищеским матчем со сборной Индии.

Специалист исключил недооценку соперника, несмотря на то что в стране доминирует крикет.

«Крикет — часть их культуры, футбол не самая важная игра. Но это не значит, что они не любят футбол. Мы рады быть здесь и показать свое качество всем, у кого будет возможность посмотреть матч. Это будет фантастический вечер. Надеюсь, матч получится зрелищным. Мы полностью уважаем соперника», — приводит Goal слова Анчелотти.

Матч между сборными Бразилии и Индии пройдет в субботу, 3 октября, на стадионе в Калькутте. Начало — в 17.00 по московскому времени.

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