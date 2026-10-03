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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча со сборной Индии

Анчелотти — перед матчем Бразилии с Индией: «Мы полностью уважаем соперника»

Алина Савинова

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти призвал свою команду сохранять полную концентрацию перед товарищеским матчем со сборной Индии.

Специалист исключил недооценку соперника, несмотря на то что в стране доминирует крикет.

«Крикет — часть их культуры, футбол не самая важная игра. Но это не значит, что они не любят футбол. Мы рады быть здесь и показать свое качество всем, у кого будет возможность посмотреть матч. Это будет фантастический вечер. Надеюсь, матч получится зрелищным. Мы полностью уважаем соперника», — приводит Goal слова Анчелотти.

Матч между сборными Бразилии и Индии пройдет в субботу, 3 октября, на стадионе в Калькутте. Начало — в 17.00 по московскому времени.

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Карло Анчелотти
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Индии по футболу
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