Месси прибыл в расположение сборной Аргентины перед прощальным матчем

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси приехал на тренировочную базу команды в последний раз в качестве действующего игрока, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Месси, которому в конце августа исполнилось 39 лет, ранее сообщил о завершении выступлений за сборную Аргентины. В составе национальной команды футболист в 2022 году стал чемпионом мира, а на турнире 2026 года завоевал серебряную медаль.

В ночь на 7 октября сборная Аргентины сыграет со сборной Бенина в товарищеском матче. Он пройдет на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. Ожидается, что эта игра станет прощальной для Месси в футболке национальной команды.