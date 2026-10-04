Аргентина разгромила Буркина-Фасо в товарищеском матче

Сборная Аргентины в Буэнос-Айресе победила сборную Буркина-Фасо в товарищеском матче — 7:0.

В первом тайме хозяева поля забили 5 голов. Отличились Лаутаро Мартинес (на 4-й минуте), Джанлука Престианни (на 12-й), Нико Пас (на 35-й) и Хулиан Альварес (на 36-й). На 8-й минуте защитник гостей Мумуни Диалло забил в свои ворота.

Во втором тайме забили Франко Мастантуоно (на 57-й) и Джулиано Симеоне (на 90+3-й).

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не был включен в состав.

Следующий товарищеский матч аргентинцы проведут в Буэнос-Айресе против сборной Бенина 7 октября.