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Аргентина — Буркина-Фасо: счет и результат товарищеского матча 4 октября 2026

Аргентина разгромила Буркина-Фасо в товарищеском матче

Павел Лопатко

Сборная Аргентины в Буэнос-Айресе победила сборную Буркина-Фасо в товарищеском матче — 7:0.

В первом тайме хозяева поля забили 5 голов. Отличились Лаутаро Мартинес (на 4-й минуте), Джанлука Престианни (на 12-й), Нико Пас (на 35-й) и Хулиан Альварес (на 36-й). На 8-й минуте защитник гостей Мумуни Диалло забил в свои ворота.

Во втором тайме забили Франко Мастантуоно (на 57-й) и Джулиано Симеоне (на 90+3-й).

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не был включен в состав.

Следующий товарищеский матч аргентинцы проведут в Буэнос-Айресе против сборной Бенина 7 октября.

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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Буркина-Фасо по футболу
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