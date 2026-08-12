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Депортиво — Реал: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию 12 августа 2026

12 августа, 10:40

«Депортиво» — «Реал»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Жозе Моуринью, главный тренер «Реала».
Фото Getty Images

«Депортиво» и «Реал» сыграют в товарищеском матче в среду, 12 августа. Игра пройдет на стадионе «Риасор» в Ла-Корунье (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В России прямую трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Эфир начнется в 21.50 мск.

В минувшем сезоне «Депортиво» с 77 очками занял второе место в Сегунде и вышел в высший дивизион Испании. По итогам прошедшего сезона мадридский «Реал» набрал 86 очков и финишировал на второй строчке в турнирной таблице Ла лиги.

Чемпионат Испании сезона-2026/2027 стартует 15 августа и завершится 30 мая.

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Футбол
ФК Депортиво (Ла-Корунья)
ФК Реал
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