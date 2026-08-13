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13 августа, 03:13

Игроки «Фулхэма» покинули поле после удаления Арбелоа в товарищеском матче

Евгений Козинов
Корреспондент
Альваро Арбелоа.
Фото Global Look Press

«Фулхэм» сыграл вничью с «Малагой» в товарищеском матче Кубка Коста-дель-Соль — 2:2. Игра прошла на стадионе «Ла Росаледа» в Испании.

Полузащитник английской команды Райан Сессеньон на 24-й минуте открыл счет, однако почти сразу испанский коллектив отыгрался — отличился Чупе.

В начале второй половины Алекс Ивоби забил второй гол лондонцев. «Малага» отыгралась в самой концовке благодаря реализованному пенальти Энеко Хаурехи.

После окончания второго тайма главный тренер английской команды Альваро Арбелоа за споры с арбитром получил красную карточку, после чего игроки «Фулхэма» покинули поля, хотя планировалась серия пенальти в случае ничьей, чтобы определить победителя Кубка Коста-дель-Соль. Хаурехи демонстративно забил в пустые ворота с одиннадцатиметровой точки и отправился праздновать завоевание трофея к трибунам.

Кубок Коста-дель-Соль

«Малага» (Испания) — «Фулхэм» (Англия) — 2:2 (1:1)

Голы: Сессеньон, 24 — 0:1. Чупе, 28 — 1:1. Ивоби, 57 — 1:2. Хаурехи (пен.), 90+1 — 2:2.

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Альваро Арбелоа
ФК Малага
ФК Фулхэм
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