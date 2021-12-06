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Зидан хотел бы работать в «ПСЖ» вместе с Венгером

16:11
Зинедин Зидан. Фото AFP
Зинедин Зидан. Фото AFP
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Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан не исключает варианты, при котором может возглавить «ПСЖ». Французский специалист уже проводил предварительные переговоры с руководством клуба, сообщает Foot Mercato.

При этом Зидан хотел бы работать в клубе вместе с Арсеном Венгером. Сам бы он тренировал команду, а Венгер занимался бы стратегическим развитием клуба.

В данный момент 71-летний Венгер работает в ФИФА главой отдела по глобальному развитию футбола.

Зинедин Зидан сидит без работы с конца сезона-2020/21 после ухода из мадридского «Реала». Нынешнего тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед» после окончания текущего чемпионата.

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Иван Шитик все материалы автора

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