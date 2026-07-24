Голкипер «ПСЖ» перейдет в «Кельн»

Голкипер «ПСЖ» Мартин Джеймс продолжит карьеру в Германии, сообщает Sky Germany.

18-летний француз присоединится к «Кельну» на правах свободного агента, так как у него не было профессионального контракта. Вратарь подпишет соглашение до 2028 года.

Медицинское обследование запланировано на пятницу. Джеймсу будет отведена роль третьего вратаря.

В прошлом сезоне Джеймс сыграл за молодежку «ПСЖ» 27 матчей и пропустил 23 гола. Десять раз он сохранил свои ворота в неприкосновенности.