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Голкипер «ПСЖ» перейдет в «Кельн»

Евгений Козинов
Корреспондент

Голкипер «ПСЖ» Мартин Джеймс продолжит карьеру в Германии, сообщает Sky Germany.

18-летний француз присоединится к «Кельну» на правах свободного агента, так как у него не было профессионального контракта. Вратарь подпишет соглашение до 2028 года.

Медицинское обследование запланировано на пятницу. Джеймсу будет отведена роль третьего вратаря.

В прошлом сезоне Джеймс сыграл за молодежку «ПСЖ» 27 матчей и пропустил 23 гола. Десять раз он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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ФК Кельн
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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