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«Страсбур» арендовал полузащитника «Монако»

02:55

Полузащитник «Монако» Жан-Эд Аолу будет играть в следующем сезоне за «Страсбур». Эльзаский клуб арендовал 27-летнего ивуарийца на один год с правом выкупа.

В прошлом сезоне Аолу уже выступал за «Страсбур» на правах аренды. Он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Стоит отметить, что «Монако» купил Аолу у «Страсбура» за 14 миллионов евро в 2018 году. Однако с тех пор он сыграл всего в 23 матчах за монегасков.

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Евгений Козинов все материалы автора

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