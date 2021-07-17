Экс-полузащитник «Локомотива» Ндинга находится на просмотре в «Осере»

Полузащитник Дельвен Ндинга, у которого закончился контракт с «Панетоликосом», вернулся во Францию. По информации GFFN, 33-летний конголезец находится на просмотре в «Осере».

Еще зимой появилась информация, что футболист хочет вернуться в бургундский клуб, воспитанником которого является. Он также выступал за «Осер» в начале своей профессиональной карьеры — 90 матчей, 2 гола и 2 голевые передачи.

Ндинга выступал за «Локомотив» с 2015 по 2017 год. В составе красно-зеленых он сыграл в 43 матчах и стал обладателем Кубка России в сезоне-2016/17.