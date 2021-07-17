Бард, которого хотела заполучить «Бавария», перешел в «Ниццу»
03:46
«Ницца» объявила о покупке у «Лиона» защитника Мелвина Барда. 20-летний француз подписал долгосрочный контракт.
Летом прошлого года французские СМИ сообщали об интересе к Барду со стороны «Бавария», но «Лион» отказался вести переговоры и продлил контракт с игроком.
В сезон-2020/21 Бард сыграл в 18 матчах во всех турнирах, сделал 1 голевую передачу и получил 1 красную карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
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