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Бард, которого хотела заполучить «Бавария», перешел в «Ниццу»

03:46

«Ницца» объявила о покупке у «Лиона» защитника Мелвина Барда. 20-летний француз подписал долгосрочный контракт.

Летом прошлого года французские СМИ сообщали об интересе к Барду со стороны «Бавария», но «Лион» отказался вести переговоры и продлил контракт с игроком.

В сезон-2020/21 Бард сыграл в 18 матчах во всех турнирах, сделал 1 голевую передачу и получил 1 красную карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

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Евгений Козинов все материалы автора

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