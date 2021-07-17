Бард, которого хотела заполучить «Бавария», перешел в «Ниццу»

«Ницца» объявила о покупке у «Лиона» защитника Мелвина Барда. 20-летний француз подписал долгосрочный контракт.

? L'#OGCNice et l'@OL ont trouv? un accord de principe ce vendredi dans le cadre du transfert de Melvin Bard vers le Gym ??



?? — OGC Nice (@ogcnice) July 16, 2021

Летом прошлого года французские СМИ сообщали об интересе к Барду со стороны «Бавария», но «Лион» отказался вести переговоры и продлил контракт с игроком.

В сезон-2020/21 Бард сыграл в 18 матчах во всех турнирах, сделал 1 голевую передачу и получил 1 красную карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.