Руди Гарсия: «Я должен вывести «Лион» в плей-офф Лиги чемпионов»

Новый главный тренер «Лиона» Руди Гарсия надеется, что команда снова начнет побеждать. Напомним, «Лион» оказался в одной группе Лиги чемпионов с «Зенитом».

— «Лион» один из лучших клубов Франции, регулярно играет в Лиге чемпионов, — сказал Гарсия во время презентации. — Мне понравились переговоры с Жунинью. Он очень увлеченный человек. Хочу надолго остаться в «Лионе». Самое главное — начать выигрывать уже в ближайших матчах. Я следил за французским футболом в последние месяцы пристально, смотрел и игры «Лиона». Нам нужно вернуться на победный путь и подняться на позицию, которая больше соответствует амбициям «Лиона». Нужно выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Я буду работать со своими двумя ассистентами Клодом Фишо и Кристофом Прюдоном. Также хотел бы использовать ресурсы «Лиона».

Четверть сезона уже позади. Все ждут побед «Лиона». В этой команде много талантливых игроков, и она должна навязывать свой футбол. Мы должны владеть мячом и диктовать свои условия. Моя команда должна двигаться и быть сбалансированной. Намерен провести разговор с каждым игроком, чтобы лучше всех узнать. Хочу понять настрой каждого. Все в наших руках. Я хочу помочь «Лиону» выиграть трофеи. У меня есть идеи и планы. Хочу передать их игрокам.