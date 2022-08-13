Мбаппе считает Бензема фаворитом на «Золотой мяч» 2022 года

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что считает форварда «Реала» Карима Бензема фаворитом на «Золотой мяч» по итогам 2022 года.

«Кариму 34 года, он провел главный сезон в жизни: выиграл Лигу чемпионов, став творцом этого успеха. Если бы я был на месте Карима и не получил награду, я бы навсегда забыл о «Золотом мяче», — цитирует Мбаппе L'Equipe.

Вчера, 12 июля, Мбаппе вошел в список номинантов на «Золотой мяч». Действующим обладателем награды является Лионель Месси, который не попал в число номинантов награды в этом году.