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Мбаппе считает Бензема фаворитом на «Золотой мяч» 2022 года

Виктория Кравченко
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что считает форварда «Реала» Карима Бензема фаворитом на «Золотой мяч» по итогам 2022 года.

«Кариму 34 года, он провел главный сезон в жизни: выиграл Лигу чемпионов, став творцом этого успеха. Если бы я был на месте Карима и не получил награду, я бы навсегда забыл о «Золотом мяче», — цитирует Мбаппе L'Equipe.

Вчера, 12 июля, Мбаппе вошел в список номинантов на «Золотой мяч». Действующим обладателем награды является Лионель Месси, который не попал в число номинантов награды в этом году.

1
Карим Бензема
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Марсель 1 1 0 0 4-1 3
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 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
4
 ПСЖ 1 1 0 0 5-0 3
5
 Монпелье 1 1 0 0 3-2 3
6
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
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 Ланс 1 1 0 0 3-2 3
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 Лион 1 1 0 0 2-1 3
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 Нант 2 0 2 0 1-1 2
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 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
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 Брест 1 0 0 1 2-3 0
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 Ренн 1 0 0 1 0-1 0
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 Труа 1 0 0 1 2-3 0
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Нант – Лилль
 1 : 1
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Монако – Ренн
 - : -
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 - : -
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Лорьян – Лион
 - : -
14.08 16:00
Аяччо – Ланс
 - : -
14.08 16:00
Осер – Анже
 - : -
14.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
14.08 16:00
Труа – Тулуза
 - : -
14.08 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
14.08 21:45
Брест – Марсель
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Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 3
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 2
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 2
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 2
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
И К Ж
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

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Ромен Амума

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 1 0 0
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Тиагу Джало

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