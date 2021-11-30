Пеле поздравил Месси с завоеванием седьмого «Золотого мяча»

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси с завоеванием «Золотого мяча».

«Лионель, поздравляю с еще одним «Золотым мячом», — написал Пеле в Instagram. — Это справедливая дань уважения уникальному таланту. Семь раз, спасибо большое!»

Для 33-летнего аргентинца это награда стала седьмой в карьере. В 2021 году он выиграл Кубок Испании в составе «Барселоны», а также стал победителем Кубка Америки в составе национальной команды.