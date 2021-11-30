Месси выступил с обращением после завоевания «Золотого мяча»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси в своем Instagram опубликовал заявление после получения «Золотого мяча» по итогам 2021 года.

Это седьмой подобный приз в активе аргентинца. Месси поблагодарил сборную Аргентины, подчеркнув, что без помощи команды он бы не справился.

«Благодарю своих бывших партнеров по «Барселоне» и нынешних по «ПСЖ» И, конечно же, большое спасибо моей семье и друзьям, а также всем людям, которые поддерживают меня, которые рядом со мной, заботятся обо мне и заставляют меня совершенствоваться каждый день: без них всех это было бы невозможно. А также спасибо France Football за прекрасную церемонию и награду. Обнимаю всех!» — написал Месси.

34-летний футболист стал обладателем «Золотого мяча» в 2021 году. Это его седьмая награда в карьере. Ранее аргентинец получал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. Аргентинец занимает первое место по этому показателю. На второй позиции форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, у которого пять трофеев.