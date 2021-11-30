В «ПСЖ» высказались о новом контракте с Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о будущем нападающего Килиана Мбаппе.

«Мбаппе — отличный футболист, он знает, чего хочет, и мы тоже. Я надеюсь на это!» — сказал Аль-Хелайфи L'Equipe.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» ждет 1 января, чтобы попытаться подписать 22-летнего нападающего. В этом сезоне Мбаппе провел 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 12 результативных передач.