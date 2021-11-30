Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

В «ПСЖ» высказались о новом контракте с Мбаппе

15:34
Теги:

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о будущем нападающего Килиана Мбаппе.

«Мбаппе — отличный футболист, он знает, чего хочет, и мы тоже. Я надеюсь на это!» — сказал Аль-Хелайфи L'Equipe.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» ждет 1 января, чтобы попытаться подписать 22-летнего нападающего. В этом сезоне Мбаппе провел 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 12 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1465649362051256322

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Всех бесит не поражение Левандовски, а победа Месси. Почему «Золотой мяч» никогда не будет объективной наградой
Путин анонсировал создание в России нового гиперзвукового оружия
0