Сычев: «Я верил в трансфер Батракова в «ПСЖ», он был бы там полезен»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» отреагировал на несостоявшийся переход полузащитника Алексея Батракова в «ПСЖ».

— Верили в этот трансфер?

— Конечно! Было много инсайдов, которые позволяли в их интересе убедиться.

— Вы думаете, если бы Алексей переехал в Париж, он был бы там полезен?

— Конечно. Когда ты тренируешься и играешь с такими партнерами, ты волей-неволей прибавишь. И игровое время он точно бы получал — у них много турниров. Мне кажется, у Луиса Энрике он вообще прогрессировал бы как на дрожжах! С этим тренером молодые футболисты показывают результат. Да и «ПСЖ» игроков просто так не покупает. Там долго оценивают и анализируют футболиста для того, чтобы его растить, а не для того, чтобы он полировал лавку. Это не их стиль.

Батраков сыграл за «Галатасарай» 5 матчей в чемпионате Турции и оформил одну результативную передачу. 10 сентября он дебютировал в Лиге чемпионов в игре общего этапа против «Спортинга» (1:3).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max