Поконьоли: «На этой неделе Головин тренировался в обычном режиме»
Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли перед матчем 31-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» рассказал о восстановлении травмированных игроков.
«Кайо Энрике тренировался частично, но сможет присоединиться к составу на следующей неделе. Станису Идумбо необходима операция на плече, а Кассум Уаттара еще не бегает даже. Голо? На этой неделе он тренировался в обычном режиме, после того как на прошлой неделе занимался восстановлением приводящих мышц. Ансу Фати хорошо проявил себя во втором тайме против «Осера», что отражает игру команды, и Голо также хорошо вышел на замену, так что у нас есть несколько вариантов. Поль Погба? Существует определенная структура, и пока мы ее придерживаемся.
Иногда мы принимаем решения, которые не обязательно основаны на врожденных качествах игрока. Мой подход к игре против «Осера» заключался в том, чтобы выпустить на поле игрока, который мог бы проникать в штрафную площадь и использовать ограниченное пространство, которое нам предоставляла эта команда», — цитирует официальный сайт клуба Поконьоли.
Матч «Тулуза» — «Монако» пройдет в субботу, 25 апреля. Начало игры — в 22:05 по московскому времени.
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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16
|Ницца
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17
|Труа
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18
|Ле Ман
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|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
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|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
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|21:45
|Ле Ман – Брест
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|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
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|21:45
|Тулуза – Лион
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|Труа – Париж
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|Анже – Лилль
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|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
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