Месси не тренировался в общей группе «ПСЖ» из-за боли в ребрах

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси занимался по индивидуальной программе из-за боли в ребрах, сообщает официальный сайт парижского клуба.

Также сообщается, что полузащитник Леандро Паредес продолжает реабилитацию после операции.

Хавбек Юлиан Дракслер приступил к занятиям на поле, а форвард Мауро Икарди вернется к тренировкам в конце следующей недели.

Завтра, 9 мая, «ПСЖ» встретится с «Труа» в матче 36-го тура лиги 1. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

После 25 туров лиги 1 «ПСЖ» набрал 79 очков и гарантировал себе первое место в турнирной таблице. «Труа» с 36 баллами располагается на 14-й позиции.