«Ланс» отыгрался со счета 0:3 и вырвал ничью в матче с «Брестом» в Лиге 1
«Ланс» на выезде сыграл вничью с «Брестом» в матче 31-го тура французской Лиги 1 — 3:3.
Хозяева трижды забили в первом тайме, отличились Даоуда Гуиндо (7-я минута), Люка Тузар (25-я) и Жуниор Дина Эбимбе (42-я).
Гости сумели дважды сократить отставание в счете во второй половине игры благодаря голам Флориана Товена (60-я) и Абдалла Сима (64-я). Ничью «Лансу» принес гол Аллана Сен-Максимена на 90+4-й минуте.
«Ланс» (63 очка) остается на втором месте в Лиге 1. За 4 матча до конца чемпионата команда Пьера Сажа отстает от «ПСЖ» на 3 очка. У парижан есть одна игра в запасе.
«Брест» с 38 очками идет 11-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица Лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|9
|6
|2
|1
|21-10
|20
|
2
|Лилль
|9
|5
|3
|1
|12-6
|18
|
3
|Лион
|9
|5
|2
|2
|15-7
|17
|
4
|Париж
|9
|5
|2
|2
|16-10
|17
|
5
|Ренн
|9
|5
|1
|3
|20-19
|16
|
6
|Марсель
|9
|5
|0
|4
|20-13
|15
|
7
|Монако
|9
|4
|3
|2
|12-10
|15
|
8
|Ницца
|9
|4
|2
|3
|13-12
|14
|
9
|Ланс
|9
|4
|1
|4
|16-13
|13
|
10
|Брест
|9
|3
|3
|3
|16-12
|12
|
11
|Лорьян
|9
|3
|3
|3
|7-8
|12
|
12
|Тулуза
|9
|2
|4
|3
|12-13
|10
|
13
|Страсбур
|9
|3
|1
|5
|17-19
|10
|
14
|Осер
|9
|3
|1
|5
|13-23
|10
|
15
|Анже
|9
|2
|2
|5
|9-17
|8
|
16
|Труа
|9
|2
|2
|5
|7-16
|8
|
17
|Ле Ман
|9
|1
|4
|4
|11-18
|7
|
18
|Гавр
|9
|0
|2
|7
|9-20
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.11
|22:45
|Тулуза – Страсбур
|- : -
|7.11
|21:00
|Осер – Париж
|- : -
|7.11
|23:05
|ПСЖ – Труа
|- : -
|8.11
|17:00
|Ренн – Лилль
|- : -
|8.11
|19:15
|Анже – Ницца
|- : -
|8.11
|19:15
|Брест – Лион
|- : -
|8.11
|19:15
|Гавр – Лорьян
|- : -
|8.11
|19:15
|Ле Ман – Монако
|- : -
|8.11
|22:45
|Ланс – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|8
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|7
|
|
Кэмерон Арчер
Осер
|6
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|8
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|5
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|5
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|7
|1
|2
|
|
Жордан Лефор
Анже
|8
|1
|2
Новости