Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Статьи
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

«Ланс» отыгрался со счета 0:3 и вырвал ничью в матче с «Брестом» в Лиге 1

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Ланс» на выезде сыграл вничью с «Брестом» в матче 31-го тура французской Лиги 1 — 3:3.

Хозяева трижды забили в первом тайме, отличились Даоуда Гуиндо (7-я минута), Люка Тузар (25-я) и Жуниор Дина Эбимбе (42-я).

Гости сумели дважды сократить отставание в счете во второй половине игры благодаря голам Флориана Товена (60-я) и Абдалла Сима (64-я). Ничью «Лансу» принес гол Аллана Сен-Максимена на 90+4-й минуте.

«Ланс» (63 очка) остается на втором месте в Лиге 1. За 4 матча до конца чемпионата команда Пьера Сажа отстает от «ПСЖ» на 3 очка. У парижан есть одна игра в запасе.

«Брест» с 38 очками идет 11-м в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1. 31-й тур.
24 апреля, 21:45. Франсис Ле Бле (Брест)
Брест
3:3
Ланс

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: Таблица Лиги 1
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Брест
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
«Воплями сделал себе имя». Губерниев ответил на критику Родниной — заявил, что продолжит кричать в эфире
Европа с Гашеком в панике готовит шантаж, Украину могут снять с ЧМ ради России. Что произошло после решения CAS вернуть наш хоккей
«Динамо» все-таки увольняет Тамбиева. К этому все шло с момента его назначения
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, видеообзор
«Галатасарай» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Крылья Советов»: видео
«Зенит» разгромил «Крылья Советов»: видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Энрике — о конкуренте Сафонова: «Всю первую часть сезона вы критиковали Шевалье, а я его защищал. Футбол удивляет»

Головин включен в заявку на матч против «Тулузы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 9 6 2 1 21-10 20
2
 Лилль 9 5 3 1 12-6 18
3
 Лион 9 5 2 2 15-7 17
4
 Париж 9 5 2 2 16-10 17
5
 Ренн 9 5 1 3 20-19 16
6
 Марсель 9 5 0 4 20-13 15
7
 Монако 9 4 3 2 12-10 15
8
 Ницца 9 4 2 3 13-12 14
9
 Ланс 9 4 1 4 16-13 13
10
 Брест 9 3 3 3 16-12 12
11
 Лорьян 9 3 3 3 7-8 12
12
 Тулуза 9 2 4 3 12-13 10
13
 Страсбур 9 3 1 5 17-19 10
14
 Осер 9 3 1 5 13-23 10
15
 Анже 9 2 2 5 9-17 8
16
 Труа 9 2 2 5 7-16 8
17
 Ле Ман 9 1 4 4 11-18 7
18
 Гавр 9 0 2 7 9-20 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.11 22:45 Тулуза – Страсбур - : -
7.11 21:00 Осер – Париж - : -
7.11 23:05 ПСЖ – Труа - : -
8.11 17:00 Ренн – Лилль - : -
8.11 19:15 Анже – Ницца - : -
8.11 19:15 Брест – Лион - : -
8.11 19:15 Гавр – Лорьян - : -
8.11 19:15 Ле Ман – Монако - : -
8.11 22:45 Ланс – Марсель - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 8
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 7
Кэмерон Арчер
Кэмерон Арчер

Осер

 6
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 8
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 5
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 5
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 5 1 2
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 7 1 2
Жордан Лефор
Жордан Лефор

Анже

 8 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости