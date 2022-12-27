Фонсека оценил будущее Дэвида в «Лилле»

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека рассказал, что думает о положении форварда Джонатана Дэвида в команде. Летом на игрока будет претендовать ряд клубов.

«Будет сложно сохранить Дэвида на следующий сезон. В Европе сложно найти футболиста с подобным подбором навыком, а ведь ему всего 22 года. Думаю, европейские клубы постараются подписать Джонатана следующим летом», — цитирует Фонсеку журналист Фабрицио Романо.

В этом розыгрыше в активе Дэвида 9 голов и 3 ассиста в чемпионате Франции.