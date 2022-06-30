Экс-игрок «Ростова» Думбия перешел в «Сошо»
Нападающий Мусса Думбия перешел из «Реймса» в «Сошо». 27-летний француз подписал трехлетний контракт с клубом второго дивизиона Франции.
К «Сошо» Думбия присоединился на правах свободного агента. Контракт был подписан после успешного прохождения медицинского осмотра.
Напомним, Думбия с 2014 по 2018 год играл за «Ростов». В 2017 году он провел несколько месяцев на правах аренды за тульский «Арсенал».
В прошедшем сезоне игрок сборной Мали сыграл 4 матча за «Реймс». Его общее игровое время — 82 минуты.
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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