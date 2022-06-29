Паулу Фонсека назначен главным тренером «Лилля»

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«Лилль» 29 июня на официальном сайте объявил, что Паулу Фонсека занял пост главного тренера команды.

49-летний специалист заключил контракт с французским клубом на два года.

Последним его клубом была «Рома», до этого он в течение трех лет тренировал «Шахтер».

17 июня «Лилль» объявил об отстранении от работы главного тренера Жослена Гурвеннека. Он работал с командой с лета прошлого года.

В прошедшем сезоне «Лилль» набрал 55 очков в 38 матчах и занял 10-е место в лиге 1.