Паулу Фонсека назначен главным тренером «Лилля»
«Лилль» 29 июня на официальном сайте объявил, что Паулу Фонсека занял пост главного тренера команды.
49-летний специалист заключил контракт с французским клубом на два года.
Последним его клубом была «Рома», до этого он в течение трех лет тренировал «Шахтер».
17 июня «Лилль» объявил об отстранении от работы главного тренера Жослена Гурвеннека. Он работал с командой с лета прошлого года.
В прошедшем сезоне «Лилль» набрал 55 очков в 38 матчах и занял 10-е место в лиге 1.
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17
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18
|Тулуза
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19
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
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|7.08
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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