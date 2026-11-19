Анри: «Анелька — настоящий монстр. Анелька — особенный игрок»
Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри отметил, что Николя Анелька был выдающимся футболистом.
«Нико был выше всех остальных. Не уверен, что люди действительно осознавали, насколько хорош был Нико. Нико — настоящий монстр. Нико — особенный игрок. Еще в молодости он уже все понимал, у него уже было все необходимое, чтобы очень рано начать воплощать свои возможности на поле. И он действительно начал это делать очень рано.
Забивать голы за «Болтон», забивать за «Манчестер Сити» прежних времен, забивать везде и в разных стилях. Играть в одиночку на острие атаки, когда, без всякого неуважения к командам, тебе отправляют такие передачи, после которых можно только туши свет, а он все равно находил способ решить эпизод.
Он ведь выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», что бы там ни говорили. Он становился чемпионом с «Челси», становился чемпионом с «Арсеналом», мы вместе выиграли чемпионат Европы. По-настоящему выдающийся игрок. Действительно», — приводит Kampo слова Анри.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|10
|7
|2
|1
|22-10
|23
|
2
|Лилль
|10
|6
|3
|1
|14-7
|21
|
3
|Париж
|10
|6
|2
|2
|17-10
|20
|
4
|Марсель
|10
|6
|0
|4
|22-14
|18
|
5
|Лион
|10
|5
|2
|3
|15-9
|17
|
6
|Ницца
|10
|5
|2
|3
|15-12
|17
|
7
|Монако
|10
|4
|4
|2
|13-11
|16
|
8
|Ренн
|10
|5
|1
|4
|21-21
|16
|
9
|Брест
|10
|4
|3
|3
|18-12
|15
|
10
|Лорьян
|10
|4
|3
|3
|9-8
|15
|
11
|Ланс
|10
|4
|1
|5
|17-15
|13
|
12
|Тулуза
|10
|3
|4
|3
|15-14
|13
|
13
|Страсбур
|10
|3
|1
|6
|18-22
|10
|
14
|Осер
|10
|3
|1
|6
|13-24
|10
|
15
|Ле Ман
|10
|1
|5
|4
|12-19
|8
|
16
|Анже
|10
|2
|2
|6
|9-19
|8
|
17
|Труа
|10
|2
|2
|6
|7-17
|8
|
18
|Гавр
|10
|0
|2
|8
|9-22
|2
|20.11
|22:45
|Труа – Гавр
|- : -
|21.11
|19:15
|Ницца – ПСЖ
|- : -
|21.11
|22:45
|Ланс – Тулуза
|- : -
|21.11
|22:45
|Лилль – Лион
|- : -
|21.11
|22:45
|Монако – Осер
|- : -
|21.11
|22:45
|Страсбур – Брест
|- : -
|22.11
|17:00
|Париж – Анже
|- : -
|22.11
|19:15
|Лорьян – Ренн
|- : -
|22.11
|22:45
|Марсель – Ле Ман
|- : -
|Г
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|9
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|7
|
|7
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|8
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|6
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|5
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|7
|1
|2
|
|
Аюми Секо
Гавр
|8
|1
|2