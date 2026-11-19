Анри: «Анелька — настоящий монстр. Анелька — особенный игрок»

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри отметил, что Николя Анелька был выдающимся футболистом.

«Нико был выше всех остальных. Не уверен, что люди действительно осознавали, насколько хорош был Нико. Нико — настоящий монстр. Нико — особенный игрок. Еще в молодости он уже все понимал, у него уже было все необходимое, чтобы очень рано начать воплощать свои возможности на поле. И он действительно начал это делать очень рано.

Забивать голы за «Болтон», забивать за «Манчестер Сити» прежних времен, забивать везде и в разных стилях. Играть в одиночку на острие атаки, когда, без всякого неуважения к командам, тебе отправляют такие передачи, после которых можно только туши свет, а он все равно находил способ решить эпизод.

Он ведь выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», что бы там ни говорили. Он становился чемпионом с «Челси», становился чемпионом с «Арсеналом», мы вместе выиграли чемпионат Европы. По-настоящему выдающийся игрок. Действительно», — приводит Kampo слова Анри.