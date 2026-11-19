«Страсбур» объявил о смене главного тренера

В среду, 18 ноября, «Страсбур» на официальном сайте объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Уго Оливейрой. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Под руководством 47-летнего португальца команда в этом сезоне провела 10 матчей и набрала 10 очков — 3 победы и 1 ничья. «Страсбур» занимает 13-е место в Лиге 1.

Новым главным тренером команды назначен Витор Матос. 38-летний португальский специалист перешел из «Суонси Сити». Контракт подписан до конца сезона-2027/28.