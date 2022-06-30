Фонсека заявил о желании вывести «Лилль» на высокий уровень
Паулу Фонсека прокомментировал назначение на пост главного тренера «Лилля». Он поблагодарил руководство клуба за оказанное доверие и поделился ожиданиями от встречи с болельщиками французской команды.
«Стать новым тренером «Лилля» — гордость и большая честь для меня. Я понимаю: выбор в мою пользу и возможность присоединиться к этому великому французскому клубу с его богатой историей и впечатляющим послужным списком накладывают на меня большую ответственность. Я очень рад начать путешествие с «Лиллем» и уже горю желанием приступить к работе с персоналом и игроками. В первую очередь, чрезвычайно мотивирован и полон решимости, чтобы мы вместе достигли поставленных целей, вывели клуб и футболистов на самый высокий уровень», — цитирует Фонсеку официальный сайт «Лилля».
«Лилль» 29 июня на официальном сайте объявил, что Паулу Фонсека занял пост главного тренера команды.
17 июня «Лилль» объявил об отстранении от работы главного тренера Жослена Гурвеннека. Он работал с командой с лета прошлого года.
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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