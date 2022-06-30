Фонсека заявил о желании вывести «Лилль» на высокий уровень

Паулу Фонсека прокомментировал назначение на пост главного тренера «Лилля». Он поблагодарил руководство клуба за оказанное доверие и поделился ожиданиями от встречи с болельщиками французской команды.

«Стать новым тренером «Лилля» — гордость и большая честь для меня. Я понимаю: выбор в мою пользу и возможность присоединиться к этому великому французскому клубу с его богатой историей и впечатляющим послужным списком накладывают на меня большую ответственность. Я очень рад начать путешествие с «Лиллем» и уже горю желанием приступить к работе с персоналом и игроками. В первую очередь, чрезвычайно мотивирован и полон решимости, чтобы мы вместе достигли поставленных целей, вывели клуб и футболистов на самый высокий уровень», — цитирует Фонсеку официальный сайт «Лилля».

«Лилль» 29 июня на официальном сайте объявил, что Паулу Фонсека занял пост главного тренера команды.