Боатенг опроверг информацию о том, что он может покинуть «Лион» в зимнее трансферное окно

Защитник «Лиона» Джером Боатенг опроверг информацию о том, что клуб хочет расстаться с ним в зимнее трансферное окно.

«Никто из клуба не говорил об этом ни мне, ни моему агенту. Для меня важны доверие и мнение тренера, все остальное не имеет значения. Я был на 100 процентов сосредоточен на том, чтобы снова прийти в форму», — цитирует Kicker Боатенга.

Контракт 34-летнего немца с французским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник провел во французской лиге 1 только 4 матча и не отметился результативными действиями.