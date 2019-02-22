Автогол Илтона не переписали на Мбаппе, автогол Шкулетича переписан на Нкунку

Комитет по соревнованиям ПФЛ в четверг принял решение о голах, забитых в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" – "Монпелье" (5:1). Форвард парижан Кильян Мбаппе после игры попросил изменить автора четвертого гола своей команды, переписав мяч, который в свои ворота забил защитник гостей Виторину Илтон, на 19-летнего француза. Однако ПФЛ оставила в силе автогол.

Также автором третьего мяча "ПСЖ" стал полузащитник Кристофер Нкунку. Изначально мяч был засчитан не на него, а признан автоголм Петара Шкулетича. По ходу игры был переписан на Нкунку, но после игры вновь был признан автоголм серба.

После детального разбора момента комиссия ПФЛ все же признала автором мяча игрока "ПСЖ".