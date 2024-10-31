«МЮ» разбушевался после отставки тен Хага, «Ман Сити» и «Челси» вылетели из Кубка лиги, «Баварии» помог хет-трик Мусиалы

Главные события среды в европейском футболе.

Италия: «Ювентус» снова спасал игру

«Эмполи» избежал быстро пропущенного гола, так как оказавшийся на позиции центрфорварда Дармиан коснулся мяча рукой. Но при этом второе вмешательство ВАР в игру уже на 31-й минуте оставило хозяев в меньшинстве после удаления Гогличидзе. До перерыва на результате это никак не сказалось, а в начале второго тайма «Интер» разыграл лишнего. Дармиан после диагонали Бастони сумел сохранить мяч в поле, и рикошет от защитника придал удару Фраттези невероятную траекторию.

Этот полузащитник невероятно полезен и в клубе, и особенно в сборной Италии, поэтому легко понять его недовольство игровым временем. Симоне Индзаги все-таки нужно найти золотую середину, чтобы Фраттези перестал посматривать на сторону. Сейчас же проблема временно потеряла актуальность в связи с травмой Хакана Чалханоглу. А Фраттези своим шансом пользуется образцово, сняв все вопросы об исходе игры ударом в касание, и с шестью мячами с учетом всех турниров стал самым результативным итальянским полузащитником сезона.

Выступивший в этой атаке в роли ассистента Лаутаро Мартинес без гола тоже не остался. При 1:0 аргентинцу не удалось пробить Васкеса ударом головой с нескольких метров, но потом вратарь ошибся в передаче, и после перехвата Бареллы промахнуться Мартинесу было сложно. Он, кстати, признался, что рассчитывал на большее, чем седьмое место в итоговом рейтинге «Золотого мяча»: «Иногда эти награды несправедливы, и я буду усердно работать, чтобы улучшить свои позиции».

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Если «Интер» после безумных 4:4 с «Ювентусом» спокойно забрал свои очки, то спасшие игру туринцы словно оставили в Милане значительную часть эмоций и пропустили уже на 3-й минуте. Быстрее «Парма» забивала этому сопернику только в свою золотую пору в конце прошлого века, причем отличился тогда отец будущего игрока бьянконери Энрико Кьеза. А тема звездных пап в этом сезоне будет вечным спутником «Старой синьоры».

Тем более, наследники дают повод говорить о себе. В среду это сделал Веа, сначала навесивший на голову партнеру по сборной США Маккенни, а потом во второй раз сравнявший счет. Причем голевая комбинация — сплошной приступ ностальгии, ведь к штрафной мяч дотащил Хефрен Тюрам, а передачу младшему Веа отдал Франсишку Консейсау. Красота! Но — всего лишь ничья, после которой команда Тиагу Мотты отстает от «Интера» и «Наполи» соответственно на два и шесть очков.

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Англия: Красота от Каземиро и лондонского юниора

Перед игрой Руд ван Нистелрой заводил трибуны «Олд Траффорд», словно после отставки Эрика тен Хага он не тренер всего на один матч. Что до реакции команды, то наивно было предполагать, что вот сейчас «красные дьяволы» задышат полной грудью. Но в итоге именно это определение оказалось самым верным, а прорвало манкунианцев после потрясающего дальнего удара Каземиро. Мяч буквально вонзился в «девятку», после чего бразилец еще и забросил мяч на ход Диогу Далота, и тот вывел на пустой угол Гарначо. Получается, второй гол организовали те, кто своими промахами в последнем туре отчасти спровоцировали перемены в тренерском штабе.

Впрочем, в сверхрезультативном первом тайме «Юнайтед» оставался собой. С одной стороны — вдохновение в атаке и дубль Каземиро. С другой — необъяснимая паника перед своими воротами в простой ситуации и рикошет на ногу забившему второй гол «Лестера» Коади. В общем, если бы Рубена Аморима попросили составить впечатление о его новой команде на основании одной игры, португалец увидел бы в среду все. Как слабые места, так и колоссальный потенциал, олицетворением которого стал пятый гол издевательски разобравшегося с вратарем и защитниками Бруну Фернандеша. Или удар через себя в исполнении Диалло. Чуть в сторону на несколько сантиметров, и все бы вспоминали знаменитый гол Уэйна Руни.

На фоне голевого безумия на «Олд Траффорд» встреча в Брайтоне в первом тайме смотрелась сиротливо. Как по счету, так и по содержанию. Остановленный Ярошем выход Лэмпти один на один, да промах добивавшего мяч Диаса. Зато вторая половина началась в реактивном темпе. «Ливерпуль» сразу разогнал встречную атаку, и Гакпо выстрелил под дальнюю штангу, а ответный гол Адингры отменила реакция Яроша, которого не смутил удар в противоход.

Зато голкипера «чаек» снова удивил Гакпо. После того, как в контратаке «3 в 1» не смог забить Собослаи, голландец решил, что надеяться нужно только на себя. Сам отобрал мяч, сам дотащил его в штрафную и там выбрал не самое очевидное решение в виде удара в ближний угол. Так же поступил и Диас, в концовке вступивший в отбор около ворот и снявший напряжение, которое появилось после «обреза» Куансы и добивания Адингры. Да, «Брайтон» снова сократил отставание до минимума, но времени на полноценный подвиг ему не хватило.

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Спустя три дня после поражения на «Стэмфорд Бридж» «Ньюкасл» взял у «Челси» реванш. При этом синие вполне могли сами забить гол-два. Однако гости не только упустили свои моменты, но и придумали себе проблемы на ровном месте. Гол Исака — ошибка при розыгрыше мяча от своей штрафной, а Дисаси курьезно поразил свои ворота. Не менее глупые просчеты стоили вылета и «Астон Вилле», у которой при счете 1:1 безобразный пас отдал Диего Карлос. Камада подарок принял с готовностью и отправил мяч в сетку из-за пределов штрафной.

На этом фоне успех «Арсенала» получился будничным, но некоторым игроки «канониров» заставили говорить о себе. Прежде всего — невероятно талантливый Нванери. Его крученый удар в дальнюю «девятку» — произведение искусства. То, что в этой атаке балл за результативный пас заработал Габриэл Жезус — формальность. Но так не скажешь про гол бразильца, который при розыгрыше штрафного расстрелял ворота после скидки Кивиора. А поляк еще и ассистировал Хаверцу, которому удался красивейший удар головой из центра штрафной.

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Самый статусный матч этой стадии завершился вылетом «Манчестер Сити», который пропустил два гола к середине первого тайма. У «Тоттенхэма» забил даже еще не отличавшийся в этом сезоне Вернер. Что до гола Сарра, то его дальний удар был хорош, но все-таки Ортега не выручил. Но он по-настоящему спас после перерыва, вытащив сложнейший мяч от Кулушевски и сохранив интригу до конца. Только жертвовать всем ради третьего по статусу турнира Хосеп Гвардиола явно не собирался, поэтому Холанн так и не поднялся со скамейки запасных. Думается, сильнее «горожан» расстроил не вылет из турнира, а травма Савио. Бразилец, с подачи которого отличился Матеус Нуньес, покинул поле на носилках. А серию пенальти в итоге отменил Биссума, который после ошибки Викарио на выходе невероятным образом выставил ногу и не дал мячу влететь в угол. Помог команде и персонально Ангелосу Постекоглу взять реванш за январский вылет из Кубка Англии.

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Германия: Мюллер приблизился к новому рекорду

У «Баварии», которая выигрывала Кубок Германии чаще всех, в последнее время сложные отношения со вторым по статусу турниром. То мюнхенцы крупно влетят менхенгладбахской «Боруссии», то сядут в лужу в гостях у соперников из низших дивизионов. Однако в Майнце команда Венсана Компани не дала даже намеков на сенсацию. Гости открыли счет на 2-й минуте, а к перерыву вели с перевесом в четыре мяча. Три из них оказались на счету Мусиалы, который ударными темпами набрал форму после травмы. Это его первый хет-трик в 174 матче за «Баварию», причем в среду полузащитник довел число своих голов до круглой цифры 50. Ну и куда же без кубковых достижений Мюллера! По числу матчей за один клуб (67) Томас сравнялся Манфредом Кальтцем («Гамбург»), а впереди с 70 играми только Чарли Кербель («Айнтрахт»).

Статистика дня

2-й раз в этом сезоне благодаря автоголам соперников «Севилья» выигрывает первый тайм, ни разу не пробив в створ ворот.

8 голов с начала года забил самый результативный игрок Кубка Испании этого периода — нападающий «Сельты» Дувикас.

9 (6+3) результативных баллов заработал в октябре нападающий «Аталанты» Ретеги. В XXI веке во второй месяц осени такое дважды удавалось только бывшему форварду «Лацио» Иммобиле.

14 побед в первых 18 матчах сезона одержал «Аякс». Обыграв «Фейеноорд», амстердамцы показали второй результат в этом веке после 16 выигрышей в 2006-м.

16 раз с начала года сыграл вничью «Ювентус». Более миролюбивы туринцы были только в 1957 году (17 ничьих).

132 игры потребовалось «Венеции», чтобы впервые с 1999 года выиграть в серии А, ликвидировав отставание в два мяча.